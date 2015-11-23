更正-《全球汇市》欧元兑美元勉强守住1.06美元

“我们的观点是欧元将牢牢处于下跌状态，”瑞士信贷银行私人银行和财富管理的资深外汇策略师Heng Koon How表示。

他说，由于美联储和欧洲央行货币政策迥异，两年期美国公债和德国公债利差拓宽，这利好美元并打压欧元。

他指出，两年期美债收益率 较可比德债收益率 之差现在为130个基点，10月中时为81个基点左右。

周一稍早欧元兑澳元 触及四个月低点1.4679澳元，但之后回升，因大宗商品价格下跌令澳元承压。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0619 1.0643 -0.23 0.00 1.2097

美元/日圆 123.16 122.89 0.22 0.00 119.68

欧元/日圆 130.79 130.82 -0.02 0.00 144.77

美元/瑞郎 1.0189 1.0182 0.07 0.00 0.9941

英镑/美元 1.5145 1.5189 -0.29 0.00 1.5573

美元/加元 1.3402 1.3341 0.46 0.00 1.1618

澳元/美元 0.7171 0.7238 -0.93 0.00 0.8168

新西兰元/美元 0.6504 0.6563 -0.90 0.00 0.7797

欧元/瑞郎 1.0821 1.0841 -0.18 0.00 1.2026

欧元/英镑 0.7007 0.7006 0.01 0.00 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2634 9.2795 -0.17 0.00 9.4688

美元/挪威克朗 8.6725 8.6304 0.49 0.00 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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