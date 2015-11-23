企业并购：辉瑞收购艾尔建令今年医疗保健业并购总额突破6千亿美元

路透11月23日 - 辉瑞 即将以逾1,500亿美元收购肉毒杆菌素保妥适(Botox)制造商艾尔建(Allergan) ，将2015年医疗保健业并购交易累计总额推高至6,000亿美元以上，创出全年最高纪录。

由于融资成本较低，2014年初以来，医疗保健领域呈现前所未有的并购热潮，包括大型制药商收购规模偏小的竞争对手、非专利药生产商之间合并，以及保险商之间结盟等等。

知情人士称，辉瑞出于税项考虑收购艾尔建的交易，周日赢得董事会批准，将医疗保健领域交易规模总额推至首位，超越能源和科技行业。

汤森路透数据显示，截至上周结束，医疗保健业并购规模已达到4,602亿美元，打破2014年缔造的全年最高纪录3,924亿美元。能源和电力并购交易规模总计5,724亿美元，高科技领域并购规模总计5,144亿美元。

此次辉瑞收购艾尔建的交易，是医疗保健行业有史以来最大的一宗交易，超过1999年创下的前纪录。当时辉瑞同意以900亿美元收购Warner-Lambert，以掌握对胆固醇治疗药物立普妥(Lipitor)的控制权。