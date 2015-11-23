企业并购：辉瑞收购艾尔建令今年医疗保健业并购总额突破6千亿美元

美国热股：KINDER MORGAN连续第九个季度公布的营收不及预期，股价下跌
路透1月19日 - 管道公司KINDER MORGAN INC 连续第九个季度公布的营收不及预期，因其管道油气输送量下降。
路透11月23日 - 辉瑞 即将以逾1,500亿美元收购肉毒杆菌素保妥适(Botox)制造商艾尔建(Allergan) ，将2015年医疗保健业并购交易累计总额推高至6,000亿美元以上，创出全年最高纪录。
由于融资成本较低，2014年初以来，医疗保健领域呈现前所未有的并购热潮，包括大型制药商收购规模偏小的竞争对手、非专利药生产商之间合并，以及保险商之间结盟等等。
知情人士称，辉瑞出于税项考虑收购艾尔建的交易，周日赢得董事会批准，将医疗保健领域交易规模总额推至首位，超越能源和科技行业。
汤森路透数据显示，截至上周结束，医疗保健业并购规模已达到4,602亿美元，打破2014年缔造的全年最高纪录3,924亿美元。能源和电力并购交易规模总计5,724亿美元，高科技领域并购规模总计5,144亿美元。
此次辉瑞收购艾尔建的交易，是医疗保健行业有史以来最大的一宗交易，超过1999年创下的前纪录。当时辉瑞同意以900亿美元收购Warner-Lambert，以掌握对胆固醇治疗药物立普妥(Lipitor)的控制权。
此次交易将使辉瑞在税项方面获得相对优势，也势将引发美国其他大型制药商高管再行思考。但业内官员及银行界人士对于其他公司是否跟风表示怀疑。(完) (编译 刘秀红；审校 陈宗琦)
路透1月19日 - 管道公司KINDER MORGAN INC 连续第九个季度公布的营收不及预期，因其管道油气输送量下降。
道琼工业指数 上涨11.85点，或0.06%，至19,816.57点，标准普尔500指数 微升1.02点，或0.04%，报2,272.91点；纳斯达克指数 升4.99点，或0.09%，至5,560.64点。(完)
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