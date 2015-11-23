欧元债市：公债收益率走升，比利时开启本周欧元区六国发债潮

“加重我们谨慎情绪的因素还有本周将有大量核心国家长债发售，交易商有可能利用市场疲势在标售前获得更多让步，”瑞穗的利率策略师Antoine Bouvet说。

德国10年期公债收益率 涨2基点，至0.5%，脱离上周触及的三周低位0.47%。

德债收益率在过去两周已挫跌超过20基点，因投资者已经开始在预期欧洲央行将扩大购债计划，货币市场也已完全预期该央行将调降存款利率。

其他所有的欧元区公债收益率周一上涨2-5个基点不等。

比利时周一将标售15亿-20亿欧元、2025年和2028年到期的公债，本周稍后，荷兰、芬兰、德国、意大利和葡萄牙将先后标售公债，其中多数为10年期公债。(完)

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