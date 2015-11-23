台湾房地产：景气回温迹象，10月五大行新承做贷款创今年新高--央行

路透台北11月23日 - 台湾央行周一表示，在央行9月底降息及主要都会区房价下跌等因素带动下，房市买气回温；就整体而言，台湾房市景气已有回温迹象。

台湾央行今天公布，包含台湾银行、合作金库银行、土地银行及华南和第一银行等五大本土银行10月新承做购屋贷款金额达到368.95亿台币，创今年以来新高，较9月底增加51.53亿，月增16.23%，年增6.71%；此前高为去年12月的418.83亿台币。

〞整体而言，房市景气已有回温迹象。〞台湾央行经济研究处副处长吴懿娟说。

她表示，由于年底是台湾传统的购屋和交屋旺季，加上央行9月底降息及房价下跌等因素，带动房市买气；但主要来是自住型的首次购屋及换屋；从各项数据观察，台湾房市景气已有回温迹象。

吴懿娟称，统计至今年第三季的信义房价指数，除高雄市房价仍上涨；包含台北市、新北市、台中市及桃园市等四大都会区的中古屋房价，较上季下跌1.34%，与去年同期比较则下跌3.2%。

在国泰房价指数方面，她表示，与去年第三季比较，前述四大都会区的新成屋房价则跌3.77%。

而在新承做购屋贷款利率方面，央行指出，10月前述五大银行新承做购屋贷款利率为1.911%，较9月的1.964%下降0.053个百分点，创近三年新低水准；此前新低为2012年11月的1.905%。