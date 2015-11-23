欧洲汇市：英镑兑美元和欧元均小幅下跌

英镑兑美元 周一下跌约0.33%至1.5148，接近本月稍早所及的七个月最低1.5027。英镑兑欧元小跌0.1%至0.7010英镑。

法国巴黎银行外汇策略师Sam Lynton-Brown称，英镑的走软主要受到美元全线走强的影响，中期而言，该行仍看涨英镑。

“我们认为，市场低估了英国央行升息的时点和速度，目前市场认为首次升息会在2017年第一季前，但我们仍认为会在明年5月份发生。”

英国央行总裁卡尼周二将面向英国议会财政委员会发表证词陈述，投资者将从中寻找关于未来升息的任何线索。

投资者还关注周三英国财政大臣奥斯本的“秋季声明”，届时还将有英国预算责任办公室(OBR)的经济预期报告出炉。(完)

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