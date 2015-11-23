欧洲汇市：英镑兑美元和欧元均小幅下跌

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
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英镑兑美元 周一下跌约0.33%至1.5148，接近本月稍早所及的七个月最低1.5027。英镑兑欧元小跌0.1%至0.7010英镑。
法国巴黎银行外汇策略师Sam Lynton-Brown称，英镑的走软主要受到美元全线走强的影响，中期而言，该行仍看涨英镑。
“我们认为，市场低估了英国央行升息的时点和速度，目前市场认为首次升息会在2017年第一季前，但我们仍认为会在明年5月份发生。”
英国央行总裁卡尼周二将面向英国议会财政委员会发表证词陈述，投资者将从中寻找关于未来升息的任何线索。
投资者还关注周三英国财政大臣奥斯本的“秋季声明”，届时还将有英国预算责任办公室(OBR)的经济预期报告出炉。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/刘秀红；审校 李婷仪/张若琪)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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