德国经济：全球贸易不确定性打压企业出口预期--智库IW调查

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
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路透柏林11月23日 - 德国科隆经济研究所(IW)周一表示，全球贸易前景的不确定性正在打压德国企业的出口预期，IW预测德国明年经济成长将微幅放缓。
IW一年两次的企业调查显示，自春季以来，对出口预期持正面看法的受访企业比例，已由三分之一降至四分之一。IW调查对象为德西2,362家企业及德东561家企业。
IW称，预测德国2016年经济成长率为1.5%，低于2015年的1.75%。
IW称成长展望趋弱的原因包括，全球贸易增长疲软、许多新兴市场调整经济政策路线及难民潮涌入德国的经济影响难以评估。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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