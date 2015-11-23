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市场报道 | 2015年 11月 23日 星期一 18:15 BJT

德国经济：全球贸易不确定性打压企业出口预期--智库IW调查

路透柏林11月23日 - 德国科隆经济研究所(IW)周一表示，全球贸易前景的不确定性正在打压德国企业的出口预期，IW预测德国明年经济成长将微幅放缓。

IW一年两次的企业调查显示，自春季以来，对出口预期持正面看法的受访企业比例，已由三分之一降至四分之一。IW调查对象为德西2,362家企业及德东561家企业。

IW称，预测德国2016年经济成长率为1.5%，低于2015年的1.75%。

IW称成长展望趋弱的原因包括，全球贸易增长疲软、许多新兴市场调整经济政策路线及难民潮涌入德国的经济影响难以评估。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)

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