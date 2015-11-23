中国债市：江苏绿陵润发化工未按期支付集合票据本息，或由担保人代偿

路透上海11月23日 - 曾在中国银行间市场联合发行中小企业集合票据“12宿迁SMECN1”的江苏绿陵润发化工有限公司周一晚公告称，公司未能按时将到期应付本息足额支付至专项偿债基金账户；该期集合票据将于下周五(12月4日)到期，可能需由担保人进行代偿。

按照约定，江苏绿陵本应于债券兑付日前第10个工作日，即11月20日支付应付共计5,310万元本息。公告显示，该公司由于停产，资金紧张，偿债压力较大，按期足额兑付本息存在较大的不确定性风险。

公告并称，如江苏绿陵无法按时支付，则由集合票据担保人——江苏省信用再担保有限公司履行代偿责任，不会对该期票据正常还本付息产生影响。

江苏绿陵与江苏禾友化工有限公司于2012年12月联合发行了江苏省宿迁市2012年度第一期中小企业集合票据（12宿迁SMECN1），规模1亿元，期限3年，由江苏省信用再担保有限公司担保，利率6.2%；南京银行 为该期票据的主承销商。

此前，已有北京经济技术开发区2010年度第一期中小企业集合票据(10京经开SMECN1)及2011年常州市中小企业集合债券（11常州中小债）等多只中小企业集合票据发生过类似代偿事件。中债登数据显示，2009年至2013年间，中国银行间市场共有77只中小企业集合票据发行，最近一期发行于2013年4月。(完)

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