重温稿-台湾货币市场：短率持稳低位，跨月需求料周二后增加

* 跨月资金需求料周二后才增加 * 前日短票低位曾见0.36%但主区间不变 * 债券RP利率稳在低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北11月23日 - 台湾银行间短率周一稳于低位。不少银行开始提供跨月拆款，不过拆入量尚未明显 扩大。票券商等需求方静待周二以后一周拆款利率的变化，希望以更低成本取得跨月资金。 他们表示，上周央行未如预期调整14天期存单利率，虽仍不能排除在下月4日调整14天期存单，或是随时 调降隔拆利率的可能，但预料下月理监事会议前引导短率走低的机率不高。 〞我是觉得不太需要动，名目与实质利率已差太远，再降可能有流动性陷阱。〞一大型票券商交易员说 。 另一大型公股银行交易主管则称，货币市场以资金需求者为主导的环境一时难见改变，拆款到期能续做就 已经不错了。至于接下来央行会怎么做，应该会看12月美联储的动作，以及此前外资流向而定。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.300% 0.301% --隔夜拆款利率区间 0.270-0.320% 0.270-0.350% --一周拆款利率区间 0.280-0.375% 0.290-0.380% **短票利率没变** 短票市场方面，交易商指出，由于央行上周并未调降14天期定存单利率，今日短票成交利率维持既有区间 。虽上周五曾出现0.36%的成交低位，但预料短期难被银行端客户接受。 票券商表示，银行已将短票视为食之无味弃之可惜的鸡肋商品，若再降利率，恐怕连变动成本都无法维持 。因此除非央行主动引导隔拆或是14天期定存单利率走低，否则短票利率的铁板区就在这。 〞没变化，虽然上周有人做到0.36%，但主要还是在0.37%。〞一票券商主管说。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.37%，少部分成交在0.36%、0.38%；而60天期 、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%。利率同上日。 集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率走低至0.373%，上日在0.37 2%；上日区间0.36-0.40%，前日在0.37-0.41%；上日成交量166.35亿台币，前日107.26亿台币。 台湾央行周一公布，今日共发行516亿台币定存单；与今日存单到期金额453.05亿台币相较，存单发行余 额增62.95亿。 本周到期央行定存单金额共达7,130.75亿台币；本周余日存单到期金额分别为：周二为541.0亿、周三4,6 21.5亿、周四为1,244.2亿及周五271.0亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为268亿台币，累积超额准备达7,168亿台币、加计前期1%的超额 准备达8,181亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，钱滥券少状况没变，不过成交利率也因为银行与寿险客户的抗性 而无法调降，多以到期续做为主。 一票券商指出，在央行尚未有进一步指导动作出炉前，RP利率将稳在目前位置不变。且因今年短率下调幅 度已大，再下调空间相当有限。 〞要留一点给明年砍，赶尽杀绝不太好。〞票券商交易员说。 另一证券商交易员表示，感觉今日投信资金有点分配不均，债券与货币型基金钱很多，但股票型基金有走 钱，但无碍于资金调度。 证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率大致同上日，主要成交在0.40%，部分在0.39%；10天期以上 公司债RP主要成交在0.50%，部分为0.49%。债券附买回成交利率高低，与票券商及各金融机构的信评条件/议 价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持平；短天期公债附买回利率区间落在0.30-0.33%；短 天期公司债附买回利率区间在0.34-0.37%。(完) (审校 黄凯)