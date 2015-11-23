马来西亚期市：棕榈油期货下跌，受累于高库存和出口需求低迷

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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“人们仍觉着库存太高。本月而言，他们预计11月底的库存仍会处于类似的水平，将对价格构成压力，”一位在吉隆坡的交易员说。
“除非我们看到库存下降，否则价格将维持区间震荡的走势。”
自10月中旬以来，棕榈油价格一直在2,260-2,386马币之间徘徊。
数位交易员预计，Intertek Testing Services公布11月1-25日出口数据时，出口数据料仅会较上月同期有小幅的攀升，并称出口可能会进一步下滑。
路透技术分析师王涛表示，根据波浪形态和费波纳奇回档技术位分析，棕榈油倾向于跌破支撑位2,291马币，并跌至下一道支撑位2,262马币。(完)
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(编译 汪红英/王洋; 审校 蔡美珍/于春红)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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