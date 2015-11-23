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亚洲 | 2015年 11月 23日 星期一 18:44 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，受累于高库存和出口需求低迷

“人们仍觉着库存太高。本月而言，他们预计11月底的库存仍会处于类似的水平，将对价格构成压力，”一位在吉隆坡的交易员说。

“除非我们看到库存下降，否则价格将维持区间震荡的走势。”

自10月中旬以来，棕榈油价格一直在2,260-2,386马币之间徘徊。

数位交易员预计，Intertek Testing Services公布11月1-25日出口数据时，出口数据料仅会较上月同期有小幅的攀升，并称出口可能会进一步下滑。

路透技术分析师王涛表示，根据波浪形态和费波纳奇回档技术位分析，棕榈油倾向于跌破支撑位2,291马币，并跌至下一道支撑位2,262马币。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 汪红英/王洋; 审校 蔡美珍/于春红)

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