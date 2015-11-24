表格：台湾10月M2年增率升至6.58%，因外资转呈净流入

路透台北11月24日 - 台湾央行周二公布，10月日平均货币总计数M2年增率升降至6.58%，主要是受到外资转呈净汇入及去年基期较低的影向。

台湾央行经济研究处副处长吴懿娟指出，10月外资净汇入15.29亿美元且去年基期较低影响，致10月M2年增率略高于目标区6.5%；累计今年1至10月M2平均年增率为6.40%，落在目标区内。

〞去年12月的M2基期比较高，全年可能落在目标区，但还要看外资动向。〞吴懿娟说。

她表示，据各机构预测，明年全球经济成长率将高于今年，呈缓步复苏，台湾也会跟着全球经济温和复苏，除今年基期低外，台湾是小型开放经济体，我们的贸易伙伴明年经济成长高于台湾，料台湾在内需和外需成长带动下，对明年景气持审慎乐观看法。

在M1B年增率方面，央行公布10月M1B年增率升至6.75%，吴懿娟说，M1B持续成长，显示金融体系流动性非常充裕，股市资金动能亦无虞。

她并称，统计至10月20日止，今年上市柜公司发放现金股利达1.09兆台币，去年则发放8,602亿；投资人在领到现金股利后大部分资金有投入股市。

央行统计，至10月底全体货币机构外汇存款余额突破4.5兆台币大关，达4兆5,378亿台币，月增443亿台币，年增18.49%。

吴懿娟指出，因企业和民众均预期美国联邦储备理事会(FED)年底将升息，因而保留较多的外汇存款，且近来国际美元升幅较大，全球资金都会流向美元资产。

2015年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。

M2 M1B

2015年

10月 6.58 6.75

9月 6.50 6.62

8月 6.01 5.86

7月 6.06 5.66

6月 6.53 6.09

5月 6.81 6.18

4月 6.53 5.58

3月 6.57 5.87

2月 6.51 6.12

1月 5.86 5.03

2014年

12月 5.85 6.90

11月 5.22 6.95

10月 4.98 7.18

9月 5.31 7.36

8月 5.64 7.56

7月 5.63 7.65

6月 5.74 7.46

5月 5.91 8.14

4月 6.24 9.10

3月 5.89 8.87

2月 5.61 8.63

1月 5.97 9.93

2013年

12月 5.75 8.50

11月 6.05 8.85

10月 5.99 8.58

9月 5.54 8.05

8月 5.41 8.31

7月 5.42 8.63

6月 4.82 7.89

5月 4.32 7.04

4月 3.71 5.72

3月 3.78 6.03

2月 3.53 5.66

1月 2.99 3.97(完)