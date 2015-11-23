离岸人民币：建行亚洲首发10亿元海丝债券，亦为马来西亚首只人民币债

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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路透香港11月23日 - 中国建设银行(亚洲)周一成功发行全球首只21世纪海上丝绸之路人民币债券，在马来西亚交易所挂牌交易，这笔10亿元规模的债券亦是马来西亚历史上第一只人民币债券。
路透了解到，该笔债券期限两年期，收益率为4%，这也是中资发行体首次登陆马来西亚债券市场。
建银亚洲为中国建设银行 在港的零售及商业服务平台。
该债券获穆迪信用A2评级，投资者包括全球商业银行、资产管理公司、保险公司、基金公司、投行银行及私人银行客户，也吸引了马来西亚等东盟国家的投资者。募集资金将主要用于“一路一带”项目融资，支持“走出去”企业客户，落地“海上丝绸之路”战略。
建行人士表示，此次发行是建行亚洲首次在东盟市场上“亮相”，也是第十次在国际市场的债券公开发行，建行还在积极筹建在马来西亚的机构。
“本次发行与国家发展战略形成了呼应，有利于推动多边跨境金融合作，有利于促进人民币国际化。”上述人士称。
21世纪海上丝绸之路，是2013年10月中国国家主席习近平访问东盟时提出的战略构想。
周一，中国国务院总理李克强出席了在吉隆坡举行的东南亚国家联盟(ASEAN，东盟)峰会，中国并宣布向马来西亚提供500亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度。 （完） (记者 赵红梅；审校 黄凯)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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