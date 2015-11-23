版本:
中国
市场报道 | 2015年 11月 23日 星期一 18:46 BJT

投行观点：Roth将Sequential Brands Group Inc 目标价从20美元下调至16

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐