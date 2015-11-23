国际油市：亚洲柴油裂解价差进一步下跌，因全球需求低迷

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透新加坡11月23日 - 亚洲柴油裂解价差周一连续第三日下跌，至11月13日以来最低的每桶14.19美元，因库存依旧较高。
巴克莱在报告中称，由于工业、商业货运、建筑及矿业活动疲弱，全球柴油需求较低。
该报告补充称，第四季全球柴油需求涨幅有限，因美国经济成长平平，而中国略微下降。
印度需求虽是全球柴油的唯一亮点，但该报告称，这不太可能抵消 中国和印尼等全球其他地区的疲弱之势。
例如中国的柴油出口就较高。
官方数据显示，10月中国出口柴油920,444吨。
官方数据显示，尽管10月数据低于9月的111万吨，但仍相对较高。
贸易商时不时对亚洲较高的柴油供应量抱怨，但原油价格保持低位使得炼油利润率较强，促使一些炼厂维持较高的产能利用率。
新加坡达成一笔航煤交易，但未达成柴油交易。兴隆从永顺油品(Winson Oil)买入12月8-12日装船的10万桶航煤，价格为离岸价(FOB)较新加坡报价每桶贴水0.40美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选