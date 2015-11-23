国际油市：亚洲柴油裂解价差进一步下跌，因全球需求低迷

路透新加坡11月23日 - 亚洲柴油裂解价差周一连续第三日下跌，至11月13日以来最低的每桶14.19美元，因库存依旧较高。

巴克莱在报告中称，由于工业、商业货运、建筑及矿业活动疲弱，全球柴油需求较低。

该报告补充称，第四季全球柴油需求涨幅有限，因美国经济成长平平，而中国略微下降。

印度需求虽是全球柴油的唯一亮点，但该报告称，这不太可能抵消 中国和印尼等全球其他地区的疲弱之势。

例如中国的柴油出口就较高。

官方数据显示，10月中国出口柴油920,444吨。

官方数据显示，尽管10月数据低于9月的111万吨，但仍相对较高。

贸易商时不时对亚洲较高的柴油供应量抱怨，但原油价格保持低位使得炼油利润率较强，促使一些炼厂维持较高的产能利用率。

新加坡达成一笔航煤交易，但未达成柴油交易。兴隆从永顺油品(Winson Oil)买入12月8-12日装船的10万桶航煤，价格为离岸价(FOB)较新加坡报价每桶贴水0.40美元。(完)

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