东南亚股市：收盘涨跌互见，菲律宾股市表现优于本地区其他股市

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 338.58 -1.64 -0.48 -17.57 410.77
新加坡 2903.49 -14.42 -0.49 -13.72 3365.15
马来西亚 1670.90 9.01 +0.54 -5.13 1761.25
泰国 1394.22 0.38 +0.03 -6.91 1497.67
印尼 4541.07 -20.27 -0.44 -13.12 5226.95
菲律宾 6996.19 63.38 +0.91 -3.24 7230.57
越南 599.99 -4.47 -0.74 +9.96 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 于春红; 审校 王洋)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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