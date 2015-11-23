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亚洲 | 2015年 11月 23日 星期一 20:11 BJT

东南亚股市：收盘涨跌互见，菲律宾股市表现优于本地区其他股市

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 338.58 -1.64 -0.48 -17.57 410.77

新加坡 2903.49 -14.42 -0.49 -13.72 3365.15

马来西亚 1670.90 9.01 +0.54 -5.13 1761.25

泰国 1394.22 0.38 +0.03 -6.91 1497.67

印尼 4541.07 -20.27 -0.44 -13.12 5226.95

菲律宾 6996.19 63.38 +0.91 -3.24 7230.57

越南 599.99 -4.47 -0.74 +9.96 545.63

(完)

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Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 于春红; 审校 王洋)

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