国际油市：亚洲180-cst燃料油裂解价差上涨，止住三日连跌态势

路透新加坡11月23日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差周一上涨，止住三日连跌态势，因下个月来自西方的套利船货数量存在不确定性，且油价下跌。

裂解价差升至每桶贴水6.75美元，之前曾在11月17日达到逾三个月高位。

交易员表示，12月预计有300-400万吨燃料油通过油轮到岸东方，之前的预测是350万吨。

周一180-cst燃料油价差反弹至每桶贴水3美元，前一交易日曾下滑。11月19日燃料油价差曾升至每桶贴水2.75美元，为四个月来最高。

11月2日时价差为每桶贴水5美元左右。

一位在新加坡的交易员说，由于从西方至东方的套利船货数量减少，以及亚洲市场需求良好，价差一度缩窄。

另一位在新加坡的交易员说：“价差这么高让人吃惊，市场供给良好的基本面没有变化。”

由于预计有更多西方套利船货，预计价差在1月会再度走阔。

法国巴黎银行在周一的一份报告中称，11月20日止当周新加坡的炼厂炼化利润率上升，得益于原油价格下滑和运费成本下降。

据中国海关周一公布的数据，10月中国的燃料油进口同比降6.14%至108万吨。

数据还显示，今年前10个月中国的燃料油进口同比下降7.84%至1,340万吨。

新加坡现货市场上未报告有交易达成。(完)

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