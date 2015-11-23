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市场报道 | 2015年 11月 23日 星期一 20:43 BJT

美国个股：通用电气将把旗下英国住宅贷款业务售予黑石牵头的财团

路透11月23日 - 通用电气(奇异，GE) 周一表示，将把旗下价值59亿美元的英国住宅贷款业务出售给黑石集团 牵头的一个财团，因通用电气退出英国抵押贷款业务。

通用电气没有透露交易条款，预计交易将在12月结束。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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