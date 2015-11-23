国际油市：亚洲石脑油逆价差创6月11日以来最高，因市场需求稳健

路透新加坡11月23日 - 周一亚洲近月1月上半月石脑油价格较此后一个月石脑油价格每吨高出5.75美元，创下6月11日以来最高逆价差，因受稳健的需求支撑。

交易商预计，市场将依旧获得支撑，因亚洲多数石化企业将继续以较高的产能利用率运营裂解装置，以满足市场旺盛的需求。

韩国Lotte Chemical正在寻求1月上半月交货的石脑油，交易商估计其出价在到岸价(C&F)基础上，较日本报价每吨升水约2美元。

但交易不能直接获得证实，因买家通常不会对他们自己的交易发表评论。

官方数据显示，10月中国石脑油进口量从9月纪录高位下降36.5%，至约46.6万吨。

韩国和日本仍是亚洲两大石脑油进口国，每月均进口逾100万吨石脑油。

新加坡现货市场上，Petro-Diamond从BP买入一艘1月石脑油船货，每吨为436.50美元。(完)

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