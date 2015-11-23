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市场报道 | 2015年 11月 23日 星期一 23:56 BJT

美国热股：辉瑞将以1,600亿美元收购艾尔建，股价双双走低

路透11月23日 - 辉瑞 周一称，将以创纪录的1,600亿美元收购肉毒杆菌素保妥适(Botox)制造商艾尔建(Allergan) ，合并后新公司总部将设在爱尔兰，以规避美国的高税收。

艾尔建股价周一上午急跌2.5%，报304.65美元。辉瑞重挫2.95%，报31.23美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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