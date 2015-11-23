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市场报道 | 2015年 11月 23日 星期一 23:58 BJT

美国热股：ATM制造商Diebold向同业Wincor Nixdorf发出收购要约

路透11月23日 - 美国自动柜员机(自动取款机/ATM)制造商Diebold Inc 和德国竞争对手Wincor Nixdorf AG 周一表示，前者已经以18亿美元的现金加股票向后者提出收购要约，将组建世界上最大ATM生产商。

Diebold股价周一上午重挫7.62%，报34.65美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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