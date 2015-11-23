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市场报道 | 2015年 11月 23日 星期一 23:57 BJT

美国热股：海上钻探商TRANSOCEAN计划从SIX Swiss Exchange退市

路透11月23日 - 全球最大的海上钻探商TRANSOCEAN LTD 计划在明年第一季从交易所SIX Swiss Exchange退市。

TRANSOCEAN周一上午上扬1.5%，报14.12美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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