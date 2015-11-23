版本:
中国
市场报道 | 2015年 11月 23日 星期一 23:20 BJT

美国热股：SupervaluInc寻求直销方式，作为替代剥离Save-A-Lot的办法

路透11月23日 - 知情人士称，,美国食品杂货零售巨头SupervaluInc 准备探索直销方式，作为剥离旗下折扣连锁店Save-A-Lot的替代方法。

SupervaluInc股价周一盘初下跌0.76%，报6.66美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐