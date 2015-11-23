全球航运：波罗的海乾散货运价指数从纪录地位反弹，因海岬型船运费上扬

路透11月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一从纪录低位反弹，因海岬型船运费上涨。

乾散货运价指数上扬18点，或3.61%，报516点，上周五触及纪录低位498点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数被投资者当成衡量全球工业活动的一个指标。

中国的煤炭和铁矿石进口最近几个月持续疲弱。对全球经济体质的担忧也打击了干散货货运前景。谷物出口活动不振也拖累该行业的获利。

波罗的海海岬型船运价指数 急升92点，或15.18%，报698点。日均获利增长756美元，报5,967美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑2点，报461点。日均获利跌13美元，至3,683美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)