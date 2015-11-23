USDA报告：11月19日止当周美国农作物出口检验报告(表)

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透11月23日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日11/19/2015 11/12/2015 11/12/2015 11/20/2014
初值 修正值 前值
小麦 271,335 328,879 279,013 452,584
燕麦 0 100 100 0
大麦 636 1,493 1,493 245
玉米 494,689 381,911 373,618 532,360
高粱 211,530 274,821 272,925 131,390
大豆 1,853,848 2,186,087 2,160,990 2,866,706
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 9,939,280 11,874,452
燕麦 300 200
大麦 26,544 67,360
玉米 6,415,291 8,339,355
高粱 2,603,568 1,934,735
大豆 18,079,619 19,491,579
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静; 审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
Kevin Hassett为美国企业研究院经济学家 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选