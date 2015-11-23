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货币新闻 | 2015年 11月 24日 星期二 00:46 BJT

USDA报告：11月19日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透11月23日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日11/19/2015 11/12/2015 11/12/2015 　11/20/2014

初值 修正值 前值

小麦 271,335 328,879 279,013 452,584

燕麦 　 　　0 100 　100 0

大麦 　 636 1,493 1,493 245

玉米 　494,689 381,911 373,618 532,360

高粱 211,530 274,821 272,925 131,390

大豆 1,853,848 2,186,087 2,160,990 2,866,706

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 9,939,280 11,874,452

燕麦 300 200

大麦 26,544 67,360

玉米 6,415,291 8,339,355

高粱 2,603,568 1,934,735

大豆 18,079,619 19,491,579

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静; 审校 母红)

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