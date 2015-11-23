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亚洲 | 2015年 11月 24日 星期二 07:09 BJT

重发-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月23日

(重发以删除多余代码)

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 81.31 +1.36 +1.70 3259028

京东 30.68 +0.69 +2.30 13982172

新浪 49.75 -1.79 -3.47 1066463

搜狐 53.38 -0.02 -0.04 259187

网易 164.87 +1.19 +0.73 1125971

百度 207.46 +0.77 +0.37 3633134

台湾

台湾积体电路 22.57 -0.26 -1.14 1263096

联电 1.92 -0.05 -2.54 395163

日月光 5.51 -0.05 -0.90 188971

硅品精密 6.92 +0.02 +0.29 343125

和信超媒体 0.61 +0.03 +5.34 78723

友达 2.76 -0.01 -0.36 166934

中华电信 30.51 -0.16 -0.52 52091

台湾国际航电 37.31 -0.10 -0.27 914688

香港

中国移动 58.46 -0.58 -0.98 170296

中国联通 12.70 -0.29 -2.23 94743

中国电信 50.69 -1.19 -2.29 13693

中芯国际 5.52 -0.08 -1.43 6115

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 35

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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