重发-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月23日

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 81.31 +1.36 +1.70 3259028
京东 30.68 +0.69 +2.30 13982172
新浪 49.75 -1.79 -3.47 1066463
搜狐 53.38 -0.02 -0.04 259187
网易 164.87 +1.19 +0.73 1125971
百度 207.46 +0.77 +0.37 3633134
台湾
台湾积体电路 22.57 -0.26 -1.14 1263096
联电 1.92 -0.05 -2.54 395163
日月光 5.51 -0.05 -0.90 188971
硅品精密 6.92 +0.02 +0.29 343125
和信超媒体 0.61 +0.03 +5.34 78723
友达 2.76 -0.01 -0.36 166934
中华电信 30.51 -0.16 -0.52 52091
台湾国际航电 37.31 -0.10 -0.27 914688
香港
中国移动 58.46 -0.58 -0.98 170296
中国联通 12.70 -0.29 -2.23 94743
中国电信 50.69 -1.19 -2.29 13693
中芯国际 5.52 -0.08 -1.43 6115
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 35
(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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