美国股市：小幅收跌，辉瑞与艾尔建达成并购交易后下挫

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
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Wedbush Equity Management LLC的投资总监Stephen Massocca指出，继标普500指数上周录得年内最佳表现后，投资者并未被周一的经济数据打动，一些人担心经济增长可能慢于预期。
“上周股市涨幅很大，所以出现修正并不奇怪，”Massocca说。
美国10月成屋销售下滑，因为待售房产持续不足，限制了潜在买家的选择范围并推高房价，暗示房屋市场在今年稍早强劲复苏后有所趋软。
另一份报告显示，美国11月制造业采购经理人指数(PMI)初值触及25个月低点，凸显出制造业持续疲弱的表现。
标普公共事业类股下跌1%表现垫底，其后是电信服务类股 。这些行业较易受到美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息预期的影响。
Tyson Foods 宣布季度营收超越预估后，股价飙升10.2%至48.09美元，并帮助必需消费品指数 成为表现最好的板块。
能源类股指数 上涨0.7%。此前沙特阿拉伯同意与其他产油国合作稳定油价，不过交易商对全球供应过剩和美国库存增加的迹象感到担心，令油价走势震荡。
纽约证交所涨跌股分别有1,581和1,466支，比例约为1.08：1。而Nasdaq市场有1,566支个股上涨，1,236支下跌，比例约为1.27：1。
标普500指数有25支股票创下52周新高，四支创新低；Nasdaq市场分别有77支个股创新高和新低。(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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