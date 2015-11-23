美国股市：小幅收跌，辉瑞与艾尔建达成并购交易后下挫

Wedbush Equity Management LLC的投资总监Stephen Massocca指出，继标普500指数上周录得年内最佳表现后，投资者并未被周一的经济数据打动，一些人担心经济增长可能慢于预期。

“上周股市涨幅很大，所以出现修正并不奇怪，”Massocca说。

美国10月成屋销售下滑，因为待售房产持续不足，限制了潜在买家的选择范围并推高房价，暗示房屋市场在今年稍早强劲复苏后有所趋软。

另一份报告显示，美国11月制造业采购经理人指数(PMI)初值触及25个月低点，凸显出制造业持续疲弱的表现。

标普公共事业类股下跌1%表现垫底，其后是电信服务类股 。这些行业较易受到美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息预期的影响。

Tyson Foods 宣布季度营收超越预估后，股价飙升10.2%至48.09美元，并帮助必需消费品指数 成为表现最好的板块。

能源类股指数 上涨0.7%。此前沙特阿拉伯同意与其他产油国合作稳定油价，不过交易商对全球供应过剩和美国库存增加的迹象感到担心，令油价走势震荡。

纽约证交所涨跌股分别有1,581和1,466支，比例约为1.08：1。而Nasdaq市场有1,566支个股上涨，1,236支下跌，比例约为1.27：1。

标普500指数有25支股票创下52周新高，四支创新低；Nasdaq市场分别有77支个股创新高和新低。(完)