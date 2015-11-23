加拿大股市：收低，金融股和工业类股跌势抵消能源股的拉抬效应

路透多伦多11月23日 - 加拿大指标股指周一下跌，金融、工业和医疗类股下跌构成压力，并抵消了能源股涨势带来的提振效应。之前加拿大主要产油省公布一项计划，征收碳排放税，且沙特承诺支撑油价，这提振能源类股。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 跌51.11点或0.38%至13,382.38点，10大类股中有六类下跌。

最近该股指上扬，从约13,000附近升至13,500点上方。周一威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 跌3.3%至117.08加元，权重金融类股下滑0.5%。

“我认为今年的趋势会延续，就是先上涨再回落，然后再涨点儿再回落，”宏利资产管理公司资本市场和策略主管Philip Petursson表示。

加拿大皇家银行 下滑0.8%至75.49加元，宏利金融(Manulife Financial) 跌0.9%至21.67加元。(完)