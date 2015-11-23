加拿大股市：收低，金融股和工业类股跌势抵消能源股的拉抬效应

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
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路透多伦多11月23日 - 加拿大指标股指周一下跌，金融、工业和医疗类股下跌构成压力，并抵消了能源股涨势带来的提振效应。之前加拿大主要产油省公布一项计划，征收碳排放税，且沙特承诺支撑油价，这提振能源类股。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 跌51.11点或0.38%至13,382.38点，10大类股中有六类下跌。
最近该股指上扬，从约13,000附近升至13,500点上方。周一威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 跌3.3%至117.08加元，权重金融类股下滑0.5%。
“我认为今年的趋势会延续，就是先上涨再回落，然后再涨点儿再回落，”宏利资产管理公司资本市场和策略主管Philip Petursson表示。
加拿大皇家银行 下滑0.8%至75.49加元，宏利金融(Manulife Financial) 跌0.9%至21.67加元。(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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