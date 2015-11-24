美国与加拿大经济指标预测--11月24日-12月1日****

加拿大股市：小幅收高，铁路行业合并前景提振CP Rail上涨
路透多伦多1月19日 - 加拿大股市主要股指周四小幅上涨，因加拿大铁路行业合并前景提振Canadian Pacific Railway上涨，铀生产商Cameco股价反弹。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月23日当周
11月24日(二)
1330 美国商品贸易收支(亿美元) 10月初值 -- 逆差586.3
1330 美国企业获利 第三季初值 -- +2.6%
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.1% +1.5%
最终销售 +3.0% +3.0%
消费者支出 -- +3.2%
GDP平减指数 +1.2% +1.2%
核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.3% +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.2% +1.2%
1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 9月 +5.1% +5.1%
经季节调整房价指数(较前月) +0.3% +0.1%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.4% +0.4%
1500 美国世企研消费者信心指数 11月 99.5 97.6
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数 11月 -- 负1
11月25日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- 115.0
1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 433.9
再融资指数 -- 1,694.8
1330 美国实质个人支出(较前月) 10月 -- +0.2%
个人所得(较前月) +0.4% +0.1%
个人支出(经季调，较前月) +0.3% +0.1%
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.2%
1330 美国耐久财订单 10月 +1.5% -1.2%
扣除运输的耐久财订单 +0.3% -0.3%
扣除国防的耐久财订单 -- -1.9%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.4% -0.1%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月21日当周 27.0 27.1
四周均值(万人) -- 27.075
续请失业金人数(万人) 11月14日当周 216.4 217.5
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 9月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +5.5%
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 55.0
服务业PMI 55.0 54.8
1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月终值 93.1 93.1
现况指数 -- 104.8
预期指数 85.7 85.6
1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 50.0 46.8
1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 10月 -- +1.7%
11月26日(四)
暂无重要经济指标公布。
11月27日(五)
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.1% -0.3%
(较上年同期) -- -0.4%
11月30日当周
11月30日(一)
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 -- 赤字174.0
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 54.8 56.2
1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 10月 +1.8% -2.3%
12月1日(二)
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- -0.1%
GDP环比年率 第三季 -- -0.5%
GDP(较前月) 9月 -- +0.1%
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月终值 -- 52.6
1500 美国建筑支出(较前月) 10月 +0.6% +0.6%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 11月 50.5 50.1
投入物价分项指数 40.0 39.0
就业分项指数 49.0 47.6
新订单分项指数 -- 52.9
-- 美国汽车销售年率(万辆) 11月 1,800 1,824
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 龚芳；审校 张涛)
路透多伦多1月19日 - 加拿大股市主要股指周四小幅上涨，因加拿大铁路行业合并前景提振Canadian Pacific Railway上涨，铀生产商Cameco股价反弹。
(除特别说明外，均为GMT时间) 0100 - 美联储主席叶伦在斯坦福大学经济政策研究所就“经济前景和货币政策行为”发表讲话 1230 - 美国农业部公布一周出口销售报告(周一适逢马丁路德金纪念日，由周四推迟至周五发布) -- - 美国当选总统特朗普宣誓就任 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 龚芳)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -- +0.7% (较上年同期) -- +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.3% (较