金砖国家：11月23日股汇市收盘纵览

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报48,150.272点，上涨0.02%

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.7328/53，上日收盘报3.6960/70。拉美货币走贬，因有关中国经济的忧虑难以消散，打压大宗商品价格，并降低了对于高收益新兴市场资产的需求。