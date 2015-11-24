金砖国家：11月23日股汇市收盘纵览

路透11月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月23日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报841.11点，下跌0.28%。
中国股市：沪综指收跌，新股即将发行施压资金面大盘走势谨慎
中国汇市：人民币创近三个月收盘新低，贬值预期升温短期料考验8月低点
香港股市：恒指收低，国泰君安国际行政总裁失联股价重挫
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报48,150.272点，上涨0.02%
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.7328/53，上日收盘报3.6960/70。拉美货币走贬，因有关中国经济的忧虑难以消散，打压大宗商品价格，并降低了对于高收益新兴市场资产的需求。
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南非股市：下滑，受资源股跌势拖累，因基本金属价格跌至数年低点。指标Top-40指数 收报46,920.95点，下跌0.09%；大盘综合指数 收报52,195.98点，下跌0.09%
南非汇市：兰特兑美元走软，因担忧美国将在12月升息
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印度股市：小幅收低，回吐前两日涨幅，本周衍生品合约到期前市场人气趋于谨慎。BSE指数 收报25,819.34点，下跌0.19%；NSE指数 收报7,849.25点，下跌0.09%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.47/66.48，上日收报66.18/66.19。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报897.56点，上涨1.04%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报485点，上涨1.23%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报65.836，贬值1.68%；卢布兑欧元 报69.968,贬值1.5%。(完)
(编译 张荻； 审校 郑茵)