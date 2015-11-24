欧洲政经：希腊表示计划在12月中旬之前完成第二阶段改革

路透布鲁塞尔11月23日 - 据一份声明草案显示，希腊向欧元区各国财长表示，该国计划在12月中旬之前完成救助方案中规定的第二阶段改革，以便获得下一批救助贷款。

欧元区财长周一在布鲁塞尔开会，讨论希腊改革进展，同意在希腊完成第一阶段改革的情况下向其发放20亿欧元，以刺激经济。

“现在我们的注意力将转向欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)计划的下一阶段，并呼吁希腊当局就第二阶段和最后阶段问题加快与国际机构的合作，”财长们的声明草案称。

“对于希腊当局作出在12月中旬之前完成第二阶段改革的承诺，我们表示欢迎，”声明草案称。

与第二阶段改革挂钩的救助款金额为10亿欧元。

目前希腊还可以从欧元区得到至多100亿欧元资金，用于国内四大银行的资本重组。

欧元区财长称，四大行都已经有能力从民间投资者手中筹资，以弥补44亿欧元的资本缺口，这一数字是根据欧洲央行压力测试中的基准情境所得。