《中国报摘》--中国证券报11月24日

* 头版头条:

--中国国家主席习近平致信2015世界机器人大会表示，愿加强同各国科技界、产业界的合作，推动机器人科技研发和产业化进程，使机器人科技及其产品更好为推动发展、造福人民服务；中国将机器人和智能制造纳入了国家科技创新的优先重点领域。

* 其他:

--地方国企改革进入全面加速期，江西、河北、广东等地近期纷纷出台细化方案加快落实。中国企业改革与发展研究会副会长李锦表示，下一步在地方各级政府盘活资产的内生驱动和供给侧改革的外部推动下，2016年地方国企“三个一批”的步伐会加大，混改、整体上市也将迎来大动作。

--商务部部长高虎城日前表示，将有力地推动双方经贸合作再上新台阶，为双方经济发展提供新的助力，加快建设更为紧密的中国—东盟命运共同体，推动实现2020年双边贸易额达到1万亿美元的目标。

--中国油气控股 旗下山西三交煤层气项目的整体开发方案，日前获得国家发展和改革委员会的正式批复。该项目是中石油集团第一个获得国家发改委批复的煤层气对外合作项目，也是中国煤层气资源最丰富的盆地——鄂尔多斯盆地东缘唯一一个获得国家发改委批复的煤层气对外合作项目。