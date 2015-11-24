《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月24日

*工商时报：

--英国金融时报昨日刊出经济部长邓振中的专访指出，半导体产业不应该仅着眼于台湾市场，〞大陆市场也很重要〞，他表示，台湾是需要适度松绑政策，政府已在考虑解除大陆企业投资台半导体的禁令，最快在明年卸任前，陆资参股IC设计可望解禁。

--金管会推动金融进口替代、FinTech(Financial Technology)金融科技创新等政策，集保结算所业务扩展快速，最令人瞩目的，莫过于与柜买中心合资成立基富通证券。集保结算所董事长丁克华表示，此为仿效韩国基金超市，藉由大数据资料，投资人可在此平台选择适合自己的基金商品。

*经济日报：

--两岸货贸协议谈判还差〞最后一哩〞，尽管台湾已就四大产业、中小企业降税获陆方承诺降税，但大陆方面对台湾仍管制大陆615项农产品进口十分在意，要求台湾必须给予大陆等同世贸组织（WTO）成员的〞正常化待遇〞，使本次货贸谈判功败垂成。

--第12轮两岸货贸协议谈判未能顺利划下句点，经济部贸易局长杨珍妮表示，货贸文本的条文共约70条，这次谈判已缩小双方差距在十条以内，等于只剩下不到七分之一待解决，这次谈判〞已获重大进展〞。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。