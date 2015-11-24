《新兴市场重要经济事件预告》--11月24日-12月1日

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11月24日(二)
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至11月25日)。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议(1200)。
11月25日(三)
安卡拉--土耳其央行经济学家会议(0830)。
巴西利亚--巴西央行宣布利率决议(2100)。
圣地亚哥--2015年智利经济调查报告发布。
兹林--捷克央行总裁Miroslav Singer在一场有关“危机期间央行非传统工具及捷克央行货币政策”的会议上发表演说(1200)。
11月26日(四)
新加坡--新加坡财政部长王瑞杰在亚洲竞争力研究所2015年年会发表讲话(0110)。
11月27日(五)
布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer发表讲话，题为“欧洲经济-恢复长期成长还是陷入停滞？”(0815)。
11月28日(六)
新德里--印度经济峰会(至11月30日)。
11月30日(一)
安卡拉--土耳其央行发布金融稳定报告(0800)。
12月1日(二)
新德里--印度央行举行利率会议。
布达佩斯--匈牙利央行非议息会议。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至12月2日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 徐文焰；审校 王兴亚)