《全球重要经济事件一览表》--11月24日-12月1日

标题新闻：去年10月全球精炼铜市场供应过剩4.8万吨，前10个月短缺6.4万吨－国际铜业研究组织
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11月24日(二)
伦敦--英国央行总裁卡尼、首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹、委员弗利葛以及福布斯出席英国议会财政委员会听证会(1000)。
加拿大里贾纳--加拿大央行副总裁Lynn Patterson发表演说(2015)。
巴黎--法国央行新任总裁维勒鲁瓦德加洛召开关于20欧元面值新钞的记者会(1030)。
马德里--西班牙央行经济与统计处新任处长介绍第三季非金融企业业绩(0900)。
11月25日(三)
日本松江--日本央行政策委员会审议委员白井早由里将向本地商界领袖发表讲话，而后举行新闻记者发布会(0100)。
伦敦--英国财政大臣奥斯本发表秋季陈述及开支审查报告(1230)。
法兰克福--欧洲央行副总裁康斯坦西欧发布半年度金融稳定评估报告(1000)。
斯德哥尔摩--瑞典央行发布金融稳定报告(0830)。
伦敦--澳洲央行助理总裁德贝尔发表讲话(1030)。
11月26日(四)
马德里--西班牙央行总裁林德在第八届桑坦德国际银行会议中发表主旨演讲(1040)。
加拿大蒙特利尔--魁北克财政主管Carlos Leitao公布该省最新经济情况。
11月27日(五)
暂无重要经济事件。
11月30日(一)
日本名古屋--日本央行总裁黑田东彦对名古屋当地企业领袖讲话(0100)。
西班牙帕尔玛--西班牙央行总裁林德就“西班牙经济的现状与展望”发表演讲(1825)。
12月1日(二)
美国东兰辛--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势及货币政策发表讲话(1745)。
伦敦--英国央行公布今年银行业压力测试结果，并发布金融稳定报告。
悉尼--澳洲央行举行议息会议(0330)
珀斯--澳洲央行总裁史蒂文斯向澳洲以色列商会发表讲话(2300)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 郑茵)
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