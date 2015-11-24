《香港报摘》--其他报纸重要消息11月24日

**明报**

--市场消息称，有“天台广告王”之称的尖沙嘴星光行天台大型广告板，前临维多利亚港，最近以2.188亿港元(包括部分墙身广告)易手，租金回报约8厘。

--中环环球大厦26及27楼全层面积共为20,766方尺，获意向买家以每方尺3.6万港元或约7.5亿港元洽购，市传洽购人士为华人置业 大股东刘銮雄或相关人士。

**星岛日报**

--英国《金融时报》报道，汇丰控股 为了在明年股东大会前平息投资者的不满情绪，将聘请一名新的非执行董事作为主席范智廉的接班候选人，同时未来亦会物色行政总裁欧智华的继任人。

**苹果日报**

--澳门统计暨普查局资料显示，10月份入境旅客为263.7万次，虽按月弹升9.2%，惟按年仍微跌0.6%，当中留宿旅客按年增3.3%至122.2万人次。

**东方日报**

--阿里健康 截至九月底止六个月中期股东应占亏损1.25亿港元，去年同期亏损3,375.5万港元，不派发中期股息。

--腾讯 高级执行副总裁汤道生称，国家版权局监管网上盗版趋严，预料旗下QQ音乐未来会寻求更多音乐转售的商机持开放态度，与更多音乐平台合作推动正版音乐。

**文汇报**

--渣打 最快在本月底推出全港首部由轻型货车改装而成的流动银行车，行走偏僻地区及旧屋邨，为客户提供提存及转账等基本银行服务。（完）

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