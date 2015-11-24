台湾债市：10年券殖利率盘初带量趋跌续探波段新低，资金行情持续发酵

路透台北11月24日 - 台湾10年104/12期增额公债 发行前交易殖利率周二盘初趋跌续探两个月新低。交易员指出，上日央行14天期存单发行金额较前次增逾两成并跃为当日发行主流，带动央行年底降息预期增温，加上资金行情持续发酵，令104/12R交投热络、殖利率再探低位。

他们表示，由于台湾经济基本面表现欠佳，市场预期央行连续降息的可能性较高，吸引买盘持续进驻，但因持券方惜售，买盘只好以低利抢券，致近期各年期券种殖利率屡探新低。

今日104/12R殖利率盘中低位来到1.1316%，创量近两个月盘中新低，前低为9月30日的1.1290%。

〞两年券104/10成交在0.39%，逼近14天存单利率，代表钱很烂，什么都有人买。〞一位证券台债交易员说。

另位大型银行交易员也称，尽管104/12R殖利率已修正一大段，但现在交投仍处于相当亢奋的状态，市场炒作资金行情题材的成分居高，短线104/12R殖利率波段满足点暂看在1.12%，今日则暂料在1.13%低档附近整理。

台湾央行周一发行14天期存单金额较前次明显增加近26%，且罕见超越28天期。银行间资金调度人员指出，这应该是央行对市场资金浮滥的回应，但对短率引导不致产生影响。

本地时间10:29时，五年券104/13期 跌0.4基点至0.7210%，成交量65亿台币；10年券104/12R殖利率也跌1.55个基点至1.1360%，成交量为150.5亿台币；至于台股加权指数 则跌0.18%。

交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.715-0.74%；104/12R期则在1.13-1.14%。

美国公债价格周一上涨，两年期公债标售需求稳健，重燃了市场对较长期公债的需求，较长期公债和短期公债收益率之差缩至8月以来最窄水平。指标10年期公债 价格涨4/32，收益率为2.246%，下跌接近2个基点，盘中稍早价格下跌10/32，收益率为2.297%。

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