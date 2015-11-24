美国债市：投资基金在11月的10年期公债标售中买入量低于上月--财政部

路透11月23日 - 根据美国财政部周一公布的数据，在财政部11月10 年期公债标售中，大型投资管理公司买入了88.68亿美元，低于上月的92. 86亿美元。 美国财政部公债标售分配数据显示，美国公债的另一类主要持有者-- 海外投资者买入了80.12亿美元10年期公债，高于上月的51.61亿美元。 财政部本月稍早标售的240亿美元10年期公债，还有一部分出售给了 银行业者、养老基金和华尔街债券交易商。 在10年期公债标售当周的其他标售中，大型投资管理公司还买入了74 .89亿美元三年期公债和91.93亿美元30年期公债，上月分别买入87.27亿 美元三年期公债和71.79亿美元30年期公债。 海外投资者则买入49.99亿美元三年期公债，高于上月的41.81亿美元 ；并买入15.18亿美元30年期公债，低于上月的17.99亿美元。 财政部标售了240亿美元三年期公债和160亿美元30年期公债。(完) (编译 王颖；审校 李爽)