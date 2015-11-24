长江期货：大连铁矿石期货反弹恐难持久

以下内容节选自11月24日的《期货日报》：

最近，铁矿石1601合约出现超跌反弹，但港口铁矿石库存高企、钢铁行业进入传统淡季，以及铁矿石需求预期转好无望等因素会给铁矿石反弹蒙上阴影，投资者切勿盲目追涨，建议保持谨慎偏空思维。

上周大宗商品大幅下跌，期现价差再度扩大，其中铁矿石1605合约逼近300元/吨大关。目前，铁矿石期货小幅反弹，但我们认为价格重心在短暂反弹过后会继续缓慢下移，螺纹钢期货继续阴跌也会给铁矿石反弹添加阻力。

现货方面，全球铁矿石市场持续低位运行。11月20日，普氏62%品位铁矿石指数跌幅较大，报45.3美元/吨，较前一周下跌2.8美元/吨。目前，青岛港、日照港和曹妃甸港61.5%pb粉主流报价均为340元/吨，较前一周下跌15元/吨，港口市场价格延续弱势，整体成交一般。与此同时，国产铁精粉价格也小幅下跌，由于成本较高、销售困难等，国内矿山开工率继续下降。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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