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亚洲 | 2015年 11月 24日 星期二 09:33 BJT

全球贸易：今年前三季度美国取代中国，成为德国最大的机械出口市场

路透法兰克福11月23日 - 德国机械设备制造业联合会(VDMA)周一表示，在今年前九个月，美国取代中国成为德国最大的机械出口市场。

今年1-9月德国向美国出口了价值125亿欧元(133亿美元)的工程产品，同期对中国的出口额为120亿欧元。在过去六年中，中国一直是德国最大的机械设备出口市场。

由于欧元疲弱，德国今年前三季度对美国和英国的整体出口大增，从而帮助该国企业摆脱了中国与俄罗斯需求低迷的影响。

美国今年可望超越法国，成为德国最大的出口市场，为50多年来首次。

就工程产品而言，今年前三季度波兰取代俄罗斯成为德国在东欧的最大出口市场。

德国今年前九个月的工程产品出口总额增长2.6%至1,160亿欧元。(完)

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