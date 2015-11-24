港报社评：建制派打破“高投票率不利”的“魔咒”--文汇报11月24日

香港回归后第五届区议会选举结果揭晓，在创新高的47%投票率下，包括民建联、工联会、新民党、经民联、自由党等建制派政党和团体依然获取了良好成绩，获得七成议席，整体得票增加10多万票，更打破了所谓高投票不利建制派的「定律」。这一结果，显示出广大选民要发展、求安定、轻政治、重服务的强烈愿望，许多过往没有参与的选民踊跃站出来，用手中一票对违法「占中」及激进暴力说「不」；另方面，也体现出建制派通过多年持续不懈的努力，赢得了全港多数市民的认同和支持。建制派理性务实、真诚服务市民的形象，在区选中备受赞誉、广得民心。期待所有当选者尤其是建制派区议员，抓住此次区选所出现的新情况和新问题，进一步总结经验，因应新的形势，制定新的策略，更好地建设香港、服务市民。

2015年区议会选举顺利举行，建制派共得到约78万票，加上自动当选及其他倾向建制的独立人士在内，共占有约七成的议席，其中民建联取得119席，成为区议会内第一大政党；工联会取得29席；新民党与公民力量结盟，取得26席；经民联获10席；自由党获9席。尤其值得指出的是，选举投票率创出新高、选情激烈的情况下，民建联主席李慧琼、工联会王国兴及邓家彪、新民党田北辰、经民联梁美芬和独立的谢伟俊等建制派立法会议员顺利胜出。反观反对派，何俊仁、冯检基、尹兆坚、陈家洛、谭文豪等具「指标性」人物纷纷落马，今后四年区议会的政治格局，继续由建制派主导。

回顾过去香港历次选举，坊间归纳称，在所谓「六四定律」(即支持反对派的占六成，支持建制派的占四成)的影响下，投票率越高，对建制派就越不利。但今次区议会选举结果显示，即使投票率创新高，对建制派选情也没有定向的不利影响。这一所谓高投票不利建制派的「定律」，已经开始被打破。分析个中原因，主要有四点：

首先，区议会的基本性质，是以地区服务为主，建制派各政党和团体，以爱国爱港为宗旨，用理性务实的态度，支持特区政府依法施政并热心服务市民，是维护香港繁荣稳定的积极和正面的力量。他们高度重视地区工作，派出骨干和精英，扎根基层，深入社区，注重民生，做了大量促进市民福祉的实事，赢得了广大选民的认同和支持；相反，多数反对派参选者长期以来「政治挂帅」，忽视基层服务，不少人到选举时才临急抱佛脚，这些伎俩绝对不能蒙骗广大选民。他们在选举中输给形象正面、扎实服务的建制派，是必然的事情。

第二，反对派策动违法「占中」及「綑绑」否决政改方案的劣行不得人心，在此次选举中遭选民「票债票偿」。去年至今年初的违法「占中」行动，对香港法制的冲击、对香港经济的破坏、对市民生活影响程度之严重，都是香港特区成立以来所未见的。在今次选举中，「占领」行动所在的中西区和油尖旺区，选民多数都投了建制派一票，令这两个区的建制派的当选者占了大多数。从这个例子就可以充分看到，广大市民对违法「占中」等激进暴力行为深恶痛绝。

第三，随着国家改革开放的深入发展，综合国力不断增强，国际地位大大提升。国家大力推动「一带一路」战略，在制定「十三五」规划时，又充分发挥香港的优势，为香港今后的发展提供了难得机遇和广阔空间，广大港人对国家的认同也与日俱增。这些都为拥护「一国两制」、爱国爱港的建制派，提供了强有力的支撑。

当然，此次区选也出现一些值得重视的新动向，特别是多位毫无地区服务业绩和基础的反对派「伞兵」当选，对整体的区议会生态，带来一定冲击。期望这些香港政坛的「新兵」，能够切实履行区议员的职责，抛弃泛政治化的思维，真真正正在地区服务市民。

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