港报社评：新生代冒起，影响立会选举--星岛日报11月24日

区议会选举结果，各党派年轻新力量纷纷冒起，部分「伞兵」出乎意料胜出，传统政党亦有多名后起之秀上位，一些资历深厚的政治明星反而席位不保，反映选民心态求变。各大政党部署明年立法会选举，不能忽略市民希望透过议会年轻化，带出新气象的心态。 今次区选，由于选民人数和投票率齐创新高，无论建制或泛民主派阵营所得票数皆升。得票率方面，建制阵营仍然领先泛民，差幅却收窄。民建联所得议席数目仍然遥遥领先各党，其次是民主党。计及当然议席，十八区议席都以建制派为大多数，整体格局没有变天，但是变化苗头却在萌芽，在泛民阵营中尤其明显。 在泛民阵营中，排头位的民主党议席比现届略减，民协排第二，令人意外的是新民主同盟出选十六席赢得十五席，在泛民阵营中排第三，兼产生了「票王」，还有数名占领行动后冒起的「伞兵」当选。

今次区议会选举，有一批非传统泛民人士参选，他们的共通点是认同占领行动提出的「真普选」定义，政治立场比传统泛民大党激进，至于采用甚么策略，则各师各法，并非所有人都认同一些激进民主派的「勇武」策略。 值得留意的是，与立法会内几位激进民主派成员关系密切的政治组织，包括社民连、人民力量和热血公民，今次派出多人出战，却几乎全军尽墨。他们重点狙击传统民主派大党，在「自己人」阵营中抢票，而过去在街头运动中表现粗暴，与议会内的「烂仔」作风和拉布破坏互相呼应。他们大败，显示连泛民支持者都看不惯他们的恶形恶相，不认同他们的「勇武」抗争策略，更不愿他们把在立法会捣乱的一套搬进区议会。

比起那些只挑战「自己人」的激进民主派，一些伞后新血就直接挑战建制派的强手，结果竟然有几位爆冷当选。 「伞后组织」青年新政，高调打着占领行动的旗号，派出九人参选，结果只有一个成功。今次当选的几位「伞兵」，绝大部分把重点放在社区层面，抱有浪漫理想，表现斯文，这样不仅吸引了年龄和政治理念相近的「首投族」，同时吸引一些政治立场并不强烈、但是希望求变的中间选民。 这些年轻人在区议会打开政途，令人留意会不会明年进军立法会。由于立法会采用比例代表制，他们并非毫无机会，这要视乎他们能否组合力量在大选区中发威，以及未来数月在区议会的政治现实环境下如何展示办事能力，去把所宣示的理想落实。 无论他们最后是否参选立法会，但是他们的得票，反映了部分选民尤其是首投族的选择和诉求，势必影响传统政党的日后工作路綫和选举策略

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