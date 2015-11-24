港报社评：区选突显新老更替，或将牵动立会选情--明报11月24日

新一届区议会选举结果，各个党派互有得失，总体政治版图基本维持不变，历经79日占领运动之后的首场选举，并未出现政坛大洗牌效应，各有关方面或许可以稍舒一口气；不过，今次选举反映「后政改」时期的政治生态，而且揭示出来的两种现象──新老更替的迫切性和本土意识之冒起，将持续发酵，或许会牵动明年立法会选情。另外，各方面如何正确体待本土意识，将成为重要议题。

今次区选，投票率和投票人数都创历来新高，是占领与反占领的延续结果。以往，年轻人冷待区议会选举，投票意欲低，今次则踊跃投票，显示他们尝试以选票改变现状；另外，占领行动和政局乱象使不少人有危机感，这些人改变政治冷感取态，意图以手中一票表达维系安定的诉求。当日有说法认为占领运动会使社区觉醒，上述两种情况，直接和间接都与占领运动有关，都是一种觉醒，只是取态不同，而两股力量对冲，于是打破了高投票率对民主派有利的规律。另外，其他国家地区发生大型群衆运动之后，接下来的选举多对反对派较有利，占领运动期间，泛民一些人曾经有此盘算，由于占领与反占领相互抵消，并未出现这些人预期的结果。

各党派总结选举结果，多提到年轻人当选多，以显示新老更替取得成绩，例如民建联强调9席完全交棒成功、民主党说有12名新人当选等，这些都是事实，反映各党派认识到培育新人的必要。今次选举无论民主派和建制阵营，都有明星级政治人物被新人打败，他们之中有资深、知名度高的例如民主党何俊仁、民协冯检基等，也有长期在地区工作的区议员老手，他们一些人败于无名小卒的挑战，例如民建联锺树根被徐子见击败等。

一般认为，区议员的最大本钱就是做好地区工作，不过，以锺树根为例，他在渔湾当区议员21年，今次是第5次寻求连任，但是这位盘据一方的「区会老手」，却被从未做过地区工作、到截止前才报名参选的徐子见击败。徐当初参选目的只为不让锺树根自动当选，事实上，竞选期间未见他刻意经营，按正常情况难以击败锺树根；因此，选举结果除了显示选民要换掉旧面孔之外，想不到还有其他合理解释。这个例子，说明今次区选明星级和资深区议员被大面积淘汰，与选民思变，期望新人上场有关。

另外，除了各党派新人辈出，当选的8名「伞兵」都是年轻人，因此，年轻化是今次区选的特色，而区会老手都是旧面孔，各个党派虽然认识到需要新老更替，但是涌起的「新面孔取代旧面孔」大潮，来势快过党派部署，于是一些还未列入交棒名单的人被淹没，出现选民以选票为区议会更新换代的局面。值得注意的是，目前立法会议员之中，无论是建制阵营与泛民阵营，不乏上世纪80年代已经开始打拼的「老人家」，区会选举结果折射出来的选民要求新面孔的诉求，不会只限于区议会，将继续发酵扩及立法会，各个党派若未能恰当回应，明年的立法会选举，或许会让人有更多惊讶。

近年，本土意识冒起，当局就此经常有意无意之间将之与搞事、搬弄大陆与本港矛盾，甚至港独相提并论。今次区选，以「守护本土」为诉求的新民主同盟16人参选，15人胜出，当选率高达94%，他们倡议本港优先的政治路线，经常被建制派一些人批评。占领运动之后，有其他民主党派表示要吸纳本土元素或纳入政纲，以新民主同盟在区选的亮丽成绩，相信「本土」将会更具吸引力，成为一些党派的政治路线。

另外，所谓「伞兵」的本土意识甚为浓烈，经常把「守护我城」挂在嘴边；至于年轻一代不若50、60岁以上的人有浓厚大中华情结，他们在认知上更「在地」和更多从香港本位出发，这类年轻人和「伞兵」随着新旧交替，将愈来愈多，他们在政治上最终会从介入渐而有可能成为不能忽视的力量。因此，年轻一代对香港的属性定位在不知不觉之间，或许已有微妙改变，如何正确体待这个问题，是不能回避的问题。

目前，各党派怎样论述和操作「本土」，而当局怎样体待「本土」，同样重要。作为负责任的党派和政治人物，有必要把本土与分离意识切割，万勿因为个人盘算而把香港置于万劫不复境地；当局则应以更开阔、包容体待本土，而非一味打压。对于本土意识，当局应该研究怎样消化，而非尝试强力消灭，否则有可能起反效果，新民主同盟在区选的成绩，就是最好说明。

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