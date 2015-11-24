港报社评：政坛新生代抬头，选民求变不求激--信报11月24日

今届投票率创历届新高（百分之四十七）的区议会选举尘埃落定，最瞩目的当然是几位重量级候选人相继落马，但不代表传统政治版图有所改变，反而是更加印证这次选举的一大特色：政坛新生代抬头。

落马的重量级候选人，包括建制派民建联的锺树根和葛佩帆，还有泛民阵营中民主党的何俊仁、民协的冯检基，以及公民党的陈家洛。这几位现任立法会议员，居然在区议会选举败下阵来，最可堪玩味的并非见怪不怪的建制与泛民恶斗，而是一代新人换旧人。以锺树根为例，在东区渔湾选区击败他的是首次参选的「伞兵」徐子见；至于冯检基，在深水埗丽阁选区以不足一百票饮恨，遭年仅二十五岁的工联会小花陈颖欣淘汰出局。

个别候选人猝不及防痛失议席，也许有其独特原因，例如冯检基的支持者可以归咎于前党友黄仲棋「鎅票」，那么各党各派的总体成绩又如何？民主党主席刘慧卿认为，该党派出九十五人应战，取得四十三席，撇除已退党的区议员，今届较上届多了一席，当中有十二个新人当选，如此结果属及格。刘慧卿形容，今次选战使很多新人上位，体现新旧更替成功。至于民建联，今届派出一百七十一人角逐，当中二十一人自动当选，另外九十八人赢得选战，合共有一百一十九名区议员，仍然是区议会的超级大党。该党主席李慧琼指出，可以总结出一个讯息，就是市民愿意给予年轻人机会，特别是愿意扎扎实实做事的年轻人。

给予年轻人机会，或者说，给予新生代机会，不但见诸民主党和民建联，也可在新民主同盟有所体现。基本骨干是几年前从民主党分裂出来的新民主同盟，今届派出十六人参选，结果只有一人落败，其余十五人全部胜选，当中任启邦更加以四千一百四十八票成为票王。值得注意的是新民主同盟的本土色彩鲜明，其战绩彪炳的背后，正显示本土思潮在新世代中影响日增。

去年的占领运动，以及今年的政改争议，催生了多个「伞后组织」，在今届区选一举取得欣喜的成绩，共有八名「伞兵」当选；部分选区即使落败，票数差距其实很小，青年新政的游蕙祯在黄埔东，仅仅以三百票之差不敌经民联的梁美芬，虽败犹荣是最起码的评价。

政治素人旗开得胜，传统政党又新旧更替，政坛元老的资深历练不再是必胜的把握，反而青春就是本钱，显示破纪录的一百四十七万选民之中，很多人不满现状，期望新生代带来改变。显然，新增选民之中不少是经过占领运动洗礼的「首投族」，他们求变的决心比谁都要炽烈。

也许有人忧虑，政坛新生代抬头会不会让本已撕裂的社会进一步激化？崇尚本土主义又勇武挂帅的年轻人，会不会造成更多的冲击？可幸的是，今届区选尚有另一个现象，一贯以激进派形象示人的团体全军覆没。首次派出六人角逐区选的热血公民，没有一人赢得议席；社民连与上届一样，无人当选；人民力量合共派出九人参选，包括主席袁弥明在内，全数败阵。换言之，选民只是求变，并不是求激，他们选择的是相对务实的年轻人。正如部分当选的「伞兵」表示，选举期间没有将重点放在占领运动，因为居民可能较抗拒，认为胜出最主要的原因是年轻，市民期望他们为地区带来改变。

区议会涌现一批新面孔，对于特区政府甚至中央政府而言，应该恰当理解其中的启示，日后的施政方针必须更加重视新生代的诉求，青年工作不能再流于表面工夫。如果说，区选是明年立法会选举的前哨战，那么真正了解年轻人的想法，争取年轻人的向心力，实在刻不容缓，否则老一辈的掌权者将会面对更多不畏虎的初生之犊，愈形尖锐的世代矛盾无从化解。

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