港报社评：区选新选民求变，重塑政治格局--经济日报11月24日

区选投票率大升，建制与泛民皆冒出一批新选民，惟其选票较多流向年轻面孔，反映社会对传统政客日益厌倦，决心求变。怎吸纳这些新声音，将是各党以至港府都要面对的新问题。

今届区议会选举投票率创下47%的新高，投票人数较上届增逾26万。按过去本港政治格局，每当投票率偏高，选情将较有利泛民，惟今次区选，泛民与建制几打成平手，故难再以旧理论，解释今次区选投票率大升的现象。

区选投票率大升，固因去年占领运动后，激发更多年轻人站出来投票，支持泛民阵营；惟同样不能忽略的是，建制派亦冒出大量新票源，与泛民平分秋色，意味无论泛民或建制，皆有大量首投族，或过去鲜有投票的选民参与投票。

虽然这些新票源，政治倾向各有不同，惟其投票取向却有一个极为相近的共通点，就是新选票大多流向各阵营的新面孔，尤其年轻候选人，传统政客却未被新选民青睐，甚至阴沟翻船，如工联会「小花」陈颖欣击败已连任多届的民协冯检基、「伞兵」徐子见扳倒民建联重量级人马锺树根等，令泛民与建制的政治「新丁」，成今次区选赢家。

此现象背后，相信因不少泛民与建制支持者，皆对当下传统政党、以至传统政客的表现感不满，激发一些过去对选举冷感的市民，藉投票力求改变，惟此并非倒向如社民连、人民力量等激进政党，而是转为支持政治包袱较轻、思想相对开放的政坛新鲜人。

若这些新选民能持之以恒，在接下来的立会新界东补选，以至明年的新一届立会选举亦踊跃投票，势成本港政圈不可小觑的关键少数。此正考验传统的泛民与建制党派，能否加快世代交替，推举更多新生代参与选战，以耳目一新形象力吸新票源回流到传统政党，相信此将是今后本港政治版图变局的一大关键。

此对港府的挑战则更大，皆因新选民除对本港现状不满，他们对政治理想的追求、对维护本港核心价值的取态，愈加坚持，未必接受政客轻易妥协、讲利益交换的传统政治文化，此种取向以泛民的新选民尤为明显。故港府未来与各政党就各种政治、经济、民生政策讨价还价时，回旋空间恐更窄。故港府切忌偏听，必须更广泛倾听民意，特别是来自年轻人的声音，将他们的所思所虑更切实反映在施政上，将这些新声音转化成本港正面动力，莫将年轻人择善固执，误判为偏激对抗，徒添更多社会矛盾。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘