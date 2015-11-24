中国反腐：中国人保查处党委组织部副总经理刘勇等四人--中纪委

公告指出，因集团公司党委组织部/人力资源部用本部门2014年工会活动经费违规购买发放购物卡；对部门负责人刘勇做出免职、调离岗位的组织处理。 公告并称，刘建荣因故意向组织隐瞒其配偶获得美国绿卡的事实，依据有关规定，给予党内严重警告处分，并免去其职务。周少武因2013年以来违反有关规定提拔干部；并于2013年12月23日至2015年5月20日期间，自己签字审批报销本人参与的业务费用开支；给予其党内严重警告、行政记过处分。 此外，崔淑艳隐瞒其本人及配偶、孩子取得加拿大永久居留权的事实，并于2013年10月1日至10月15日因私赴加拿大；依据有关规定，给予撤职处分。