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亚洲 | 2015年 11月 24日 星期二 09:48 BJT

台湾股市：盘初挫低，苹果供应商类股下跌

路透台北11月24日 - 台湾股市周二盘初追随周边地区股市走势下挫，大立光电 等苹果供应商类股下跌，令盘势承压。

0130GMT，台湾加权股价指数 跌0.6%报8,437.87点。

电子类指数 下滑0.7%，金融保险类指数 持平。

大立光电重挫5%，鸿海 跌1%。(完)

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