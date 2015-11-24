美国能源：页岩开采推动2014年美国油气储量大增--EIA

路透11月23日 - 美国政府周一公布的数据显示，去年美国石油和天然气储量大幅上升并多次刷新纪录，显示长达10年的石油开采荣景已使能源版图发生了多么大的变化。

美国能源资料协会(EIA)发布的报告显示，2014年已探明天然气储量增加34.8万亿立方英尺(tcf)，或10%，达到388.8万亿立方英尺的创纪录水平；石油储量增加34亿桶或9%，达到399亿桶，为1972年以来最高。

EIA对已探明石油天然气储量的描述是，以现有技术和经济条件可开采出的油气储量。

油气储量连续第六年实现增长，是受页岩油气开采繁荣推动。页岩开采通过水力压裂生产大量石油和天然气，从而造成市场供应过剩并导致价格大幅挫跌。油价自去年夏季以来跌去逾50%，天然气价格也低迷了多年，都是因为供应过剩。

宾夕法尼亚马塞勒斯页岩产区占美国天然气总产量的大约20%，对天然气储量增长的贡献最大，已探明储量增加10万亿立方英尺。

德州鹰潭和帕米亚盆地页岩区石油储量增幅最大，增量达20.5亿桶。北达科他州有巴肯页岩区，石油储量增幅位列第二，增量3.62亿桶。