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亚洲 | 2015年 11月 24日 星期二 10:47 BJT

澳新汇市：两国货币受商品价格下跌压制，关注澳洲央行

澳洲央行总裁史蒂文斯将于0905 GMT面向经济学家发表题为“长远观(The Long Run)”的演讲，有可能重申利率目前暂时保持不变。

交易员认为，史蒂文斯有可能尝试口头压低澳元，因为澳元对于澳洲最大出口创收来源--铁矿石价格的大幅下滑表现出了韧性。

在全球供应过剩及中国需求减弱的拖累下，现货铁矿石价格上周跌逾5%，接近7月以来最低水平。

澳元兑日圆、欧元、瑞郎和新西兰元均脱离数月高位。

新西兰元兑美元 持于0.6532。上周未能守住突破0.6600的成果。预计将在0.6490-0.6610区间内波动。

分析师称，已脱离近期低位的牛奶期货给新西兰元带来一定支撑。(完)

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全部现汇报价 (编译 张荻/刘秀红；审校 许娜/白云)

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