台湾汇市：台币盘初走扬，央行疑撤守开盘价令交易区间更显真实

路透台北11月24日 - 台币兑美元 周二盘初上扬，跟随亚币及韩元的涨势。汇银人士说，盘初特定外商银行抛汇力道颇强，推升台币行情。值得玩味的是，连续二日的台币开盘价似乎不见央行进场身影，使得盘初的价格揭露更显真实。

汇银人士说，先前开盘价及盘初之际，央行常常进场作价，大多促贬台币，因此9点到9点15分第一盘的分盘价位区间都很宽。但从上日开始，盘初似乎不见央行促贬的力道，迥异过去。

〞只能说，老大(央行)可能对目前这个区间很OK。〞一位大型商银交易人士说。

另外一位小型商银交易员则表示，以往央行做开盘价的大区间，很可能是想告诉市场今日〞适宜〞的交易区间在那里，〞有点类似大陆央行开盘前做的中间价。〞他说。

近二日盘初央行的干预看似减少，交易员表示，这是一个对市场正向的发展。此外，也可能是时近年底，市场上的供给和需求量都不大，实需低落导致交易冷清，也令盘初作价必要性降低。

〞这样很好啊，干麻一定要央行做，要请他先开动?!〞前述大型商银交易员表示。

韩元兑美元 盘初在1,154.9，上日收在1,158.5。

本地时间10:25时，台股加权指数 跌0.18%；台币早盘实质交易区间落在32.560-32.619；上日在32.555-32.615。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度和上日相似；目前一个月美元/台币远汇 报32.550/32.570，上日收在32.590。

交易员预测今日实质交易区间：

• 32.520-32.620

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