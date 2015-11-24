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亚洲 | 2015年 11月 24日 星期二 11:01 BJT

中国新债：农发行周五将增发至多210亿元三期债，期限两年、五年和七年

路透上海11月24日 - 中国农业发展银行周二公告称，将于本周五(27日)在银行间债市招标增发三期固息金融债，总额不超过210亿元人民币，期限包括两年、五年和七年。

上述三期债中，两年品种为该行今年第17期债 的第三次增发，五年为第20期债 的第七次增发，七年为第12期债 的第11次增发，票面利率相应为3.53%、3.58%和4.18%。

具体发行条款如下：

2015第17期、第20期和第12期增发债

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招标规模上限 均为70亿元

期限/计息方式 2/5/7年固息

招标时间 11月27日下午14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 12月1日

起息日 2年：7月17日；5年：8月28日；7年：5月4日

发行期 11月30日-12月1日

上市日 12月3日

基本承销额 无

承揽费 2年：0.05%；5年：0.10%；7年：0.15%

-------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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