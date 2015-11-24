中国新债：农发行周五将增发至多210亿元三期债，期限两年、五年和七年

《全球汇市》美国公布强劲数据后美元保持升势，欧元由跌转升
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
路透上海11月24日 - 中国农业发展银行周二公告称，将于本周五(27日)在银行间债市招标增发三期固息金融债，总额不超过210亿元人民币，期限包括两年、五年和七年。
上述三期债中，两年品种为该行今年第17期债 的第三次增发，五年为第20期债 的第七次增发，七年为第12期债 的第11次增发，票面利率相应为3.53%、3.58%和4.18%。
具体发行条款如下：
2015第17期、第20期和第12期增发债
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招标规模上限 均为70亿元
期限/计息方式 2/5/7年固息
招标时间 11月27日下午14:00-15:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 12月1日
起息日 2年：7月17日；5年：8月28日；7年：5月4日
发行期 11月30日-12月1日
上市日 12月3日
基本承销额 无
承揽费 2年：0.05%；5年：0.10%；7年：0.15%
-------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
* 10年期美债收益率触及两周高位 * 数据直指美国经济增强 * 美国标售130亿美元10年期TIPS，需求强劲 * 叶伦将就经济和货币政策发表讲话 路透纽约1月19日 - 美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据 显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦暗示，联储将会进一步升息。 美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租 房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外跌至接近 43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。 另一份数据显示，1月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动升至两年 高位，因新订单，就业和库存增长。 美联储主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联 储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。 “(公债下跌)，是因叶伦的讲话基调略趋强硬，和经济数据不错这些 基本面因素，以及市场调整头寸所致，”法国农业信贷银行美国公债交易 部主管Dan Mulholland
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。