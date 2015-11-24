《中国公开市场回购未到期一览表》--11月24日

《全球汇市》美国公布强劲数据后美元保持升势，欧元由跌转升
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 300亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 11/26 7 2.25% 200 12/1 7 2.25% 100 当月累计 300 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1.在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转 为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第 二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启 逆回购。 除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利 (MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农 村商业银行等。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完) (整理 侯向明； 审校 吕雯瑾)
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
* 10年期美债收益率触及两周高位 * 数据直指美国经济增强 * 美国标售130亿美元10年期TIPS，需求强劲 * 叶伦将就经济和货币政策发表讲话 路透纽约1月19日 - 美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据 显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦暗示，联储将会进一步升息。 美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租 房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外跌至接近 43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。 另一份数据显示，1月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动升至两年 高位，因新订单，就业和库存增长。 美联储主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联 储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。 “(公债下跌)，是因叶伦的讲话基调略趋强硬，和经济数据不错这些 基本面因素，以及市场调整头寸所致，”法国农业信贷银行美国公债交易 部主管Dan Mulholland
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。